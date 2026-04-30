«Нет и точка»: в Госдуме заявили, что вопрос с нештрафуемым пределом скорости закрыт

То, что у камер есть техническая возможность фиксировать скорость с минимальной погрешностью — это хорошо, но установленный законом нештрафуемый порог в 20 километров в час трогать нельзя. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Вопрос, связанный с нештрафуемым пределом, был решен и закрыт. У камер есть техническая возможность — это хорошо, но есть законом установленный нештрафуемый порог, его трогать нельзя. И МВД уже неоднократно заявляли, что этого делать не будут. И точка. То же самое говорили в Госдуме представители разных фракций. Принципиальная позиция — не трогать нештрафуемый предел. Я напомню, что нештрафуемый предел в 20 км/час появился в 2013 году, когда увеличили минимальный штраф для водителей. Тогда говорили о том, что водители будут пользоваться этим нештрафуемым порогом. Но тогда, видимо, была другая задача повысить минимальный штраф для водителя. Поэтому, если говорить о снижении нештрафуемого порога, давайте тогда ради справедливости возвращаться к тем параметрам, которые действовали в 2013 году», — сказал Нилов.

Депутат считает, что водителей «и так замучили» камерами фотовидеофиксации, и добавил, что ни средняя скорость, ни штрафуемый порог не должны обсуждаться.

«Этот вопрос неоднократно поднимался, точку в нем поставили, а вопросов очень много к камерам, которые порой позволяют привлекать к ответственности там, где водители не виноваты. Кроме этого, стационарные камеры работают, тоже установлены непонятно как, и огромное количество камер принадлежит различным коммерческим структурам. К их работе тоже очень много вопросов», — заключил Нилов.

До этого гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. По его мнению, эта мера могла бы сократить число смертельных ДТП.

Ранее депутат Федяев заявил, что снижать порог превышения скорости в России не нужно.