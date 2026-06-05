В Калужской области не осталось неработающих автомобильных предприятий

Калужская область полностью заместила ушедшие из-за санкций производства: на все освободившиеся площадки пришли новые инвесторы, и ни один завод не простаивает. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» на ПМЭФ — 2026 сообщил губернатор региона Владислав Шапша.



«Из-за санкций ряд производителей покинули Калужскую область. Их немного, но они ушли. Однако на все эти площадки пришли новые инвесторы. Площадки работают, ни одна не простаивает. Запрос на строительство новых производств очень значительный», — сказал Шапша.



По словам губернатора, сегодня соглашения подписываются практически каждые 20 минут. Только за время ПМЭФ их количество превысило 30. Инвесторов много, и площадок для новых производств не всегда хватает.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что в Калужской области восстановили завод по выпуску двигателей.