Шапша рассказал о ситуации с кадрами на автозаводах Калуги

Калужская область не испытывает проблем с кадрами на автозаводах благодаря автоматизации производства. Об этом в интервью корреспонденту «Газеты.Ru» на ПМЭФ — 2026 заявил губернатор региона Владислав Шапша.



«Если раньше была безработица и мы стремились создавать рабочие места, чтобы люди могли кормить семьи, то за последние 15 лет создано более 30 тысяч рабочих мест. Сегодня мы больше обращаем внимание на то, чтобы новые или существующие предприятия приходили с высоким уровнем автоматизации и роботизации», — сказал Шапша.



По данным исследований, Калужская область занимает первое место в стране по уровню автоматизации производства в расчете на 10 тысяч работающих. С серьезным отрывом от второго места, а от остальных — в десятки раз, отметил губернатор.



Он подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря современным производствам — автомобильному, фармацевтическому и деревообрабатывающему. Технологии, которые пришли в регион, Шапша назвал одними из лучших в мире.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

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