Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Калужской области восстановили завод по выпуску двигателей

Шапша рассказал о локализации производства двигателей с китайскими партнерами
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Калужской области запустили сборку двигателей на заводе, который восстановили вместе с китайскими партнерами. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» на ПМЭФ—2026 рассказал губернатор Владислав Шапша.
 
«Важным моментом в локализации является производство двигателей. На нашем стенде один из двигателей стоит. Совместно с нашими китайскими партнерами компанией Defetoo и холдингом «АГР» мы восстановили завод по их выпуску, нарастили объемы», — сказал Шапша.
 
По словам губернатора, перед предприятием стоит задача собирать до 300 тыс. двигателей различных модификаций и мощности. Он отметил, что речь идет не только о сборке, но и о мехобработке, что необходимо для реальной локализации. Шапша подтвердил, что эта работа уже сделана: завод приступил к сборочному производству двигателей внутреннего сгорания.
 
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что российский автобренд Senat выпустит бронированный седан и внедорожник.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!