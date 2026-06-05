В Калужской области восстановили завод по выпуску двигателей

В Калужской области запустили сборку двигателей на заводе, который восстановили вместе с китайскими партнерами. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» на ПМЭФ—2026 рассказал губернатор Владислав Шапша.



«Важным моментом в локализации является производство двигателей. На нашем стенде один из двигателей стоит. Совместно с нашими китайскими партнерами компанией Defetoo и холдингом «АГР» мы восстановили завод по их выпуску, нарастили объемы», — сказал Шапша.



По словам губернатора, перед предприятием стоит задача собирать до 300 тыс. двигателей различных модификаций и мощности. Он отметил, что речь идет не только о сборке, но и о мехобработке, что необходимо для реальной локализации. Шапша подтвердил, что эта работа уже сделана: завод приступил к сборочному производству двигателей внутреннего сгорания.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

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