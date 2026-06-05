Блогер Энди Кикнадзе попала в крупное ДТП в Москве

Автомобиль BMW с блогером Энди Кикнадзе врезался в столб на северо-западе Москвы

Блогер Энди Кикнадзе попала в ДТП на северо-западе Москвы. Авария произошла прошлой ночью на улице Свободы, сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, водитель автомобиля «БМВ», в котором ехала инфлюенсер, не справился с управлением и врезался в столб», — сообщает канал.

В результате ДТП мужчина не выжил. Двух пассажиров, включая блогершу, госпитализировали.

Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй — подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. Также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее кульбит байкера во время жесткого ДТП попал на камеру.