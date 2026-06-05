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Автомобили

Минпромторг рассказал об объемах продаж авто по программе льготного кредитования

Минпромторг: почти 52 тыс. авто продали в РФ по программе льготных автокредитов
Shutterstock/FOTODOM

Почти 52 тыс. автомобилей было продано в России за пять месяцев текущего года по программе льготного автокредитования. Об этом сообщил Минпромторг РФ, передает ТАСС.

Объем предоставленных скидок составил 20,1 млрд рублей.

По программе «Семейный автомобиль» продано более 7 тыс. автомобилей, объем предоставленных скидок превысил 1,1 млрд рублей. В сложившихся условиях данная программа работает эффективно, считают в Минпромторге.

Базовая скидка на покупку нового автомобиля в кредит составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%). Она предоставляется на первоначальный взнос при покупке машин с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей. Скидка на электромобили достигает 35%.

Чтобы принять участие в госпрограмме, необходимо подходить под требования к заемщику, а выбранный автомобиль должен входить в список локализованных в России. Скидка предоставляется медицинским работникам государственных учреждений, работникам сферы образования, семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, участникам боевых действий, гражданам с инвалидностью, а также тем, кто покупает свой первый автомобиль.

Ранее китайские автомобили в России обновили ценовой рекорд.

 
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