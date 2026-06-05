Китайские автомобили в России обновили ценовой рекорд

Цены на китайские автомобили в России выросли на 12% за год

Средняя цена нового китайского автомобиля на российском рынке в мае 2026 года составила 4,1 млн рублей. Об этом сообщает «Авто.ру».

«Средняя стоимость нового китайского автомобиля в мае составила 4,07 млн рублей, увеличившись на 0,4% за месяц и на 12,4% по сравнению с маем прошлого года», — сообщает портал.

Рост средней цены в годовом выражении аналитики связывают с изменением структуры предложения: из ассортимента постепенно выбывают наиболее доступные модели, а их место занимают более дорогие.

В топ-3 моделей из официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась наиболее заметно, вошли только китайские кроссоверы. Это Jaecoo J7 (- 3,6%, до 3,2 млн рублей), SWM G05 Pro (- 2,4%, до 1,9 млн рублей) и Jaecoo J6 (- 2,3%, до 2,4 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что доля автомобилей российской сборки выросла до 65% в мае.