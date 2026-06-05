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Автомобили

В Удмуртии люди оказались заблокированы в машинах после ДТП

МЧС России: люди пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии
МЧС России

Два легковых автомобиля столкнулись в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

В ведомстве рассказали, что информация о ДТП поступила в 00:17 по местному времени (23:17 мск). Авария произошла на 23-м км автомобильной дороги регионального значения «Костино — Камбарка». Машины столкнулись в районе села Мазунино.

«Есть пострадавшие», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что спасатели деблокировали травмированных людей, а также тех, кто получил несовместимые с жизнью увечья. Всего на месте происшествия работали 25 специалистов и восемь единиц техники, из них пять человек и одна единица техники были направлены МЧС России.

4 июня на Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск в Московской области опрокинулся автобус с пассажирами. В региональном управлении министерства внутренних дел России пояснили, что водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд в кювет. Оказавшись вне трассы, автобус перевернулся. В салоне находились 14 человек, за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее в Анапе автомобиль влетел в подъезд дома, из которого выходили женщина с сыном.

 
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