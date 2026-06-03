Видео: иномарка влетела в подъезд дома, из которого выходили женщина с ребенком

Mash: Mitsubishi влетел в подъезд дома, из которого выходили женщина с ребенком

В Анапе Mitsubishi влетел в подъезд дома, из которого выходила женщина с сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«По словам очевидцев, мужчина за рулем внедорожника перепутал педали и газанул прямо к двери. К счастью, мама успела схватить сына — они чудом отскочили в сторону от машины. Под колеса попал только детский велосипед», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что Mitsubishi получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбит бампер. На записи также слышно, как плачет ребенок.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее пьяный россиянин метал лопату в автомобили с людьми после ДТП на трассе.