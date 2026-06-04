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Автомобили

Служебный автобус опрокинулся в Подмосковье

МВД: автобус с пассажирами опрокинулся на Пятницком шоссе в Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области

На Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД.

По информации ведомства, автоавария произошла сегодня утром, в 10:50 на 325-м километре ЦКАД.

В МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет и опрокинулся.

В салоне находилось 14 человек. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

В подмосковном главке МЧС России в свою очередь сообщили РИА Новости, что ДТП произошло около деревни Марьино, а автобус, попавший в ДТП, был служебный. Как отметили в ведомстве, трассу не перекрывали, розлива топлива нет. К ликвидации последствий аварии привлекли 25 человек и девять единиц техники.

В конце мая в Подмосковье на трассе А-107 произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. По данным полиции, водитель легкового автомобиля Toyota двигался по обочине и допустил столкновение с попутным Ford. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia и маршрутным автобусом. Автобус в результате столкновения опрокинулся. Один из его пассажиров не выжил. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью.

Ранее в Красноярске восемь человек пострадали из-за подрезавшей автобус легковушки.

 
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