Видео: перевернутый Volkswagen с человеком в салоне «впечатался» в ТЦ

В Калининградской области Volkswagen вылетел с кольца на съезде и врезался в здание. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Предварительно около 3-4 утра «Фольксваген», который ехал со стороны Калининграда, повело — машина перескочила через бордюр и дальше понеслась прямо в стену. На месте аварии очевидцы нашли только смятый автомобиль без номеров и водителя», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарка получила повреждения, при этом машина приземлилась на крышу. О состоянии водителя и его местоположении не сообщается.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее кульбит байкера во время жесткого ДТП попал на камеру.