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Автомобили

Операторов ТО начнут блокировать за фиктивный техосмотр с 1 сентября

Правительство с 1 сентября ужесточит контроль за мошенничеством в техосмотре
Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство РФ утвердило постановление, которое с 1 сентября 2026 года ужесточает контроль за работой операторов технического осмотра (ТО), сообщает «Коммерсантъ». Документ направлен в первую очередь на борьбу с фиктивным ТО, когда диагностические карты оформляются на машины, которые фактически никогда не проверялись.

Некоторые недобросовестные операторы загружают в информационную систему ЕАИСТО МВД поддельные фотографии автомобилей и экспертов. Такие нарушения ГИБДД выявляет при проверках. Если в течение года компанию поймают на двух подобных эпизодах, МВД направит материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который лишит оператора аккредитации. Принципиальное нововведение: полиция с 1 сентября сможет отключить мошенника от ЕАИСТО и приостановить оформление карт ещё до решения РСА. У бизнеса при этом остается право подать жалобу на отключение.

В утвержденных правилах также указано, что 500-рублевую пошлину при оформлении карты оплачивает автовладелец. Это пошлина была введена 1 сентября 2025 года в связи с изменениями в Налоговом кодексе, при этом из-за неточных формулировок закона у компаний возникали вопросы, кто должен вносить плату, сообщает «Ъ».

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил, что в 2026 году техосмотр должны пройти грузовики, каршеринг, автобусы и такси, учебные и старые автомобили, а также платные пассажирские коммерческие транспортные средства.

Ранее россиянам рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра.

 
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