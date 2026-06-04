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В Бурятии мост с большегрузом рухнул в реку, и это попало на видео

Mash: в Бурятии мост развалился под тяжелой техникой, и это попало на камеру
Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

В Бурятии мост обрушился под тяжестью техники.Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Местные рассказали, что это была временная переправа на период стройки нового моста в Гусихе. По ней проехал тягач с бульдозером — многотонная парочка весила в два с лишним раза больше допустимого. Деревяшки такое не выдержали», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как деревянный мост рушится под тяжестью большегруза, который везет технику. Водитель пытается выехать на дорогу, но у него ничего не получается. По данным канала, прокуратура заинтересовалась произошедшем. Сейчас сотрудники хотят выяснить, когда ремонтировали мост, и как теперь местные жители будут добираться по своим делам.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее в Казани «известная блогерша» устроила скандал и ударила таксиста ногой в висок.

 
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