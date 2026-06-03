Видео: в Казани «известная блогерша» устроила скандал и ударила таксиста ногой в висок

В Казани на видео попало, как блогерша ударила таксиста ногой в висок

В Казани пассажирка ударила таксиста ногой в висок во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань».

«Конфликт произошел у ТЦ «Мега». Водитель рассказал, что пассажирка требовала изменить маршрут, а на предложение скорректировать точку в приложении ответила оскорблением. Мужчина завершил заказ, вернулся к месту посадки и попросил девушку выйти — в ответ она нанесла ему удар ногой в голову», – говорится в публикации.

По данным канала, после произошедшего нарушительница скрылась. Сам водитель дождался правоохранителей, предоставил им записиь с регистратора, но заявление писать отказалася, хотя сччитает, что пассажирка должна понести наказание. Таксист также отметил, что девушка представилась «очень известным блогером», при этом поводом для скандала стала стоимость поездки в 130 рублей.

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