Кроссовер Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ перед стартом производства

На Петербургском международном экономическом форуме впервые публично показали кроссовер нового российского бренда Jeland — модель J6, сообщает РИА Новости. Название бренда отсутствует на решетке радиатора, но его можно увидеть на табличке на руле.

Отмечается, что производство Jeland планируют запустить на бывшем заводе General Motors в Шушарах уже в текущем квартале. Реализацией проекта занимаются «АГР Холдинг» совместно с китайской компанией Defetoo. Цена кроссовера J6 в зависимости от комплектации составит от 2,29 до 2,65 млн рублей. Автомобиль получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., роботизированную коробку передач и передний привод.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.