Китайские компании готовы занять место ушедших автогигантов

Автопроизводители из КНР готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «Камаз» и другие.

Чжоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве — при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.