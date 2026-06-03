Бросалась в истерике: в Туле плачущая девушка кричала на проезжей части

В Туле на видео сняли плачущую девушку, которая выбегала на дорогу и кричала

В Туле плачущая девушка выбегала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

«На Красноармейском проспекте возле ТТ девушка в истерике бросалась под машины и кричала, чтобы ее сбили», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что плачущая девушка сидит на проезжей части и кричит, при этом рядом проезжают автомобили. В каком сейчас состоянии тулячка, неизвестно.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее люди разбились в фатальном ДТП в Ленобласти.