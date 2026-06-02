Люди разбились в фатальном ДТП в Ленобласти

В Ленобласти люди с детьми разбились в лобовом ДТП Renault и Audi

В Ленинградской области люди не выжили в лобовом столкновении иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Два человека в тяжелом состоянии доставлены в Волховскую больницу. На трассе А-114 столкнулись Renault Duster и Audi. На месте работали спасатели Тихвинского района. Проводилась деблокировка <...> пострадавших», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла в Тихвинском районе. В результате столкновения четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью.

