Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Мужчины избили инвалида на глазах у детей, и это попало на камеру

В Магнитогорске на видео попало, как водители избили инвалида на глазах у детей

В Магнитогорске автомобилисты избили инвалида на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«В Магнитогорске дорожный конфликт перерос в жесткое избиение. После того как водитель сделал замечание подрезавшему его автомобилю, агрессоры начали преследование и напали на мужчину у магазина рядом с АЗС «Шурави». В машине в этот момент находились трое детей», – говорится в публикации.

В результате инцидента пострадал инвалид с детства. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, а также переломы носа и челюсти. Полиция приняла заявление и проводит проверку. Родственники пострадавшего обращаются к очевидцам и просят предоставить записи с видеорегистраторов.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают.

Ранее люди разбились в фатальном ДТП в Ленобласти.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!