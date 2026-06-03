Мужчины избили инвалида на глазах у детей, и это попало на камеру

В Магнитогорске на видео попало, как водители избили инвалида на глазах у детей

В Магнитогорске автомобилисты избили инвалида на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«В Магнитогорске дорожный конфликт перерос в жесткое избиение. После того как водитель сделал замечание подрезавшему его автомобилю, агрессоры начали преследование и напали на мужчину у магазина рядом с АЗС «Шурави». В машине в этот момент находились трое детей», – говорится в публикации.

В результате инцидента пострадал инвалид с детства. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, а также переломы носа и челюсти. Полиция приняла заявление и проводит проверку. Родственники пострадавшего обращаются к очевидцам и просят предоставить записи с видеорегистраторов.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают.

Ранее люди разбились в фатальном ДТП в Ленобласти.