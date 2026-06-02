Вице-губернатора Саратовской области могут лишить водительских прав

Mash: вице-губернатора Исаева могут лишить прав за отказ от медосвидетельствования
Вице-губернатора Саратовской области Михаила Исаева могут лишить водительских прав и оштрафовать на 45 тыс. за отказ от прохождения медицинского освидетельствования после устроенной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что решение о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет рассмотрят в суде 10 июня.

«По данным Mash, Михаил Исаев в момент аварии передвигался на машине с подложными номерами У777СЕ64. Они закреплены за Сергеем Ворониным — одним из двух водителей чиновника; связь между этими двумя лицами прослеживается через полис ОСАГО», — говорится в публикации.

В конце марта Исаев устроил ДТП и попал в реанимацию. Исаев не справился с управлением и на скорости влетел на своей Chery Tiggo в пустой припаркованный Ford Focus. Все случилось ночью около 00:20. Чиновник отказывался выходить из иномарки до приезда автомобиля скорой. Прибывшие медики госпитализировали Исаева в состоянии средней степени тяжести с травмами.

