Видео: подростки толпой напали на девушку в автобусе Владивостока

Во Владивостоке школьники толпой напали на девушку и побили ее знакомого

Во Владивостоке подростки напали на пассажирку автобуса и побили ее знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток и Приморье».

«Жительница Владивостока рассказала, что стала жертвой агрессивного поведения группы подростков в автобусе №98Ц. По ее словам, компания из нескольких школьников начала приставать к ней и ее друзьям без какого-либо конфликта или повода. Девушка утверждает, что подростки угрожали избиением, а ее знакомому нанесли побои еще до того, как она начала снимать происходящее на видео», – говорится в публикации.

Пассажирка рассказала, что нападавшие учатся в школе в Снеговой Пади (район Владивостока). При этом после произошедшего школьники продолжили угрожать девушке.

