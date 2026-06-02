Россиянам рассказали, чем опасно долгое нахождение за рулем автомобиля

Уролог Рябов назвал три заболевания, которые грозят водителям при долгом вождении
Долгое нахождение за рулем грозит водителю простатитом, нарушением кровообращения и проблемами с мочеиспусканием. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный уролог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Максим Рябов.
 
«Одна из главных проблем вследствие долгого пребывания в дороге — нарушение кровообращения в малом тазу, венозный застой и ухудшение кровотока. Это повышает риск развития простатита, появления хронического тазового болевого синдрома, усиления симптомов существующих заболеваний предстательной железы», — сказал Рябов.
 
Еще одна проблема, о которой предупреждает врач, — перегрев мошонки. Он возникает из-за частого использования подогрева сиденья, а также ношения тесной или слишком теплой одежды. Для нормального сперматогенеза (созревания сперматозоидов) требуется температура ниже температуры тела, поэтому регулярный перегрев может негативно влиять на качество спермы.
 
Многочасовая езда также стать причиной проблем с мочеиспусканием, так как в дороге многие сдерживают позывы к опорожнению мочевого пузыря. Это создает нагрузку на мочевыводящую систему и повышает риск воспалительных заболеваний, отметил уролог.
 
При длительном нахождении за рулем ноги долго остаются в согнутом и неподвижном положении. Кровь застаивается, вены расширяются. Если человек генетически склонен к варикозу, такая ежедневная нагрузка быстро превратит легкую предрасположенность в настоящую болезнь с отеками и болями, сказал врач.
 
Кроме того, у водителей, проводящих много часов за рулем, калории не сжигаются, а откладываются в жир. В результате развивается ожирение, которое влечет за собой развитие других заболеваний, предупредил Рябов.

