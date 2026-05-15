Водителям объяснили, чем опасна пыльца во время цветения трав

Врач-аллерголог Рафаелян: поллиноз за рулем повышает риск ДТП
Сезон цветения деревьев и трав в самом разгаре, и если для пешеходов поллиноз (аллергия на пыльцу) — это прежде всего дискомфорт, то для водителей он может стать прямой угрозой безопасности на дороге. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-аллерголог Центра аллергологии «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян.
 
«Существует несколько серьезных факторов риска при поллинозе за рулем. Первая опасность — нарушение концентрации: зуд, чихание и слезотечение отвлекают от дороги. Кроме того, ухудшается зрение — отек слизистых и покраснение глаз мешают четко видеть. Еще одна проблема — сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами, что за рулем очень опасно. И наконец, при тяжелой аллергии возможны приступы кашля и удушья, вплоть до отека дыхательных путей. Все это превращает поллиноз в прямую угрозу безопасности на дороге», — отметила врач.
 
Как рассказала специалист, чтобы снизить риск проявления поллиноза в пути, достаточно соблюдать несколько простых правил. Перед поездкой и во время движения следует держать окна автомобиля закрытыми и включить кондиционер с чистым салонным фильтром. Не лишним будет надеть солнцезащитные или обычные очки — они уменьшат попадание пыльцы в глаза. После выхода из машины полезно промыть нос физраствором, а также протереть лицо влажными салфетками, чтобы удалить осевшую на коже пыльцу.
 
Если симптомы поллиноза застали за рулем, следует принять неседативный антигистаминный препарат, промыть нос и глаза, а также закрыть окна. В качестве профилактики рекомендуется заранее принимать лекарства и следить за уровнем пыльцы в воздухе, отметила Рафаелян.

