Названы самые дешевые автомобили в России

JAC JS3 и УАЗ «Хантер» вошли в список самых дешевых автомобилей в России

Эксперты «Автоновостей дня» проанализировали свежие прайс-листы производителей и составили список из десяти новых автомобилей, которые в июне можно купить дешевле 2 млн рублей.

Лидер рейтинга — Lada Granta (от 850 тыс. рублей). Базовая комплектация включает 90-сильный двигатель, пятиступенчатую механику и передний привод. В оснащении — подушка безопасности водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, обогрев зеркал.

На втором месте — Lada Niva Legend (от 1,1 млн рублей). Трехдверный внедорожник оснащается 83-сильным мотором, механикой и полным приводом.

Третью строчку занимает Lada Iskra (от 1,27 млн рублей). Универсал стоит от 1,52 млн, версия SW Cross — от 1,657 млн. Базовая версия комплектуется 90-сильным двигателем и механикой.

Четвертый — Lada Niva Travel (от 1,34 млн рублей). Обновленная версия 2026 года — от 1,4 млн рублей. Дорестайлинговая модель оснащается 83-сильным мотором, новая — 90-сильным.

Замыкает первую пятерку Lada Vesta (от 1,55 млн рублей). Версия 2026 года — от 1,58 млн рублей. Обе оснащаются 106-сильным мотором и механикой.

Далее следуют: JAC JS3 (1,58 млн рублей), Lada Largus (1,58 млн рублей), УАЗ «Хантер» (1,67 млн рублей), Livan X3 Pro (1,87 млн рублей) и Changan Alsvin (1,89 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

