Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Названы самые дешевые автомобили в России

JAC JS3 и УАЗ «Хантер» вошли в список самых дешевых автомобилей в России
УАЗ

Эксперты «Автоновостей дня» проанализировали свежие прайс-листы производителей и составили список из десяти новых автомобилей, которые в июне можно купить дешевле 2 млн рублей.

Лидер рейтинга — Lada Granta (от 850 тыс. рублей). Базовая комплектация включает 90-сильный двигатель, пятиступенчатую механику и передний привод. В оснащении — подушка безопасности водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, обогрев зеркал.

На втором месте — Lada Niva Legend (от 1,1 млн рублей). Трехдверный внедорожник оснащается 83-сильным мотором, механикой и полным приводом.

Третью строчку занимает Lada Iskra (от 1,27 млн рублей). Универсал стоит от 1,52 млн, версия SW Cross — от 1,657 млн. Базовая версия комплектуется 90-сильным двигателем и механикой.

Четвертый — Lada Niva Travel (от 1,34 млн рублей). Обновленная версия 2026 года — от 1,4 млн рублей. Дорестайлинговая модель оснащается 83-сильным мотором, новая — 90-сильным.

Замыкает первую пятерку Lada Vesta (от 1,55 млн рублей). Версия 2026 года — от 1,58 млн рублей. Обе оснащаются 106-сильным мотором и механикой.

Далее следуют: JAC JS3 (1,58 млн рублей), Lada Largus (1,58 млн рублей), УАЗ «Хантер» (1,67 млн рублей), Livan X3 Pro (1,87 млн рублей) и Changan Alsvin (1,89 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!