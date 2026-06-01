Эксперт оценил планы ввести новые правила оплаты парковок в России

Если в России одобрят инициативу Минтранса и введут возможность постоплаты парковок, то это станет для водителей существенной поддержкой и значительно снизит количество штрафов. Особенно эта мера актуальна во время перебоев с мобильным интернетом, отметил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

«Многие привыкли оплачивать парковку через приложение. Но бывают перебои с интернетом или сама система работает нестабильно. Из-за этого люди получают штрафы, хотя пытались оплатить парковку», — пояснил специалист.

Еще одной трудностью, по его словам, часто становится отсутствие единых правил оплаты парковок в разных регионах и городах, в результате чего часто люди не знают, какой промежуток остановки не облагается платой. Возможность заплатить чуть позже повысит доверие горожан к парковкам, снизив количество штрафов, убежден юрист.

Он напомнил, что обсуждаемый законопроект, помимо прочего, предполагает введение понятия «парковочной деятельности» на территории всей страны, а также реестра платных парковок. Таким образом, данные о парковках, созданных муниципалитетами, будут поступать в общую систему, на основании которой власти смогут анализировать их эффект, включая такие характеристики, как аварийность, трафик и прочие.

Напомним, на прошлой неделе Минтранс РФ вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки. Автовладельцам, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде, предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала остановки.

