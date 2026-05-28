Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа

Минтранс представил законопроект о суточной отсрочке оплаты парковки
Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Нвоости.

Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки.

В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством.

Напомним, что в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать соответствующие предложения до 1 июня. В настоящее время сроки оплаты парковки устанавливают региональные власти. В большинстве городов действует система предоплаты через мобильные приложения, паркоматы или SMS-сообщения.

До этого главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что в российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок.

Ранее в Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!