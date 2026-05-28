Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа

Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Нвоости.

Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки.

В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством.

Напомним, что в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать соответствующие предложения до 1 июня. В настоящее время сроки оплаты парковки устанавливают региональные власти. В большинстве городов действует система предоплаты через мобильные приложения, паркоматы или SMS-сообщения.

До этого главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что в российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок.

Ранее в Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок.