Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

В России введут новые правила парковки для электромобилей

В России с 1 июня изменят правила парковки электромобилей и гибридов
William Barton/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июня 2026 года в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, разработанные МЧС. Об этом сообщает газета «Известия». Теперь владельцам таких машин рекомендуется более внимательно подходить к выбору места для стоянки.

Так, электромобили и гибриды не рекомендуется оставлять на парковках, которые не оборудованы системами пожарной безопасности, причем это касается даже ситуаций, когда машина не подключена к зарядке. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин, а такие группы следует отделять от автомобилей с обычными двигателями специальными огнестойкими перегородками и системами автоматического тушения.

Наиболее строгие требования предъявляются к подземным паркингам. За нарушение этих рекомендаций предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Ответственность могут нести как управляющие компании (за ненадлежащую организацию мест), так и сами водители (за парковку в неположенном месте).

В первую очередь новые требования относятся к объектам, которые только будут построены. Для уже действующих паркингов они станут обязательными, только если там запланирован капитальный ремонт или реконструкция. Эксперты обращают внимание на возможные последствия: не исключен дефицит машино-мест для электромобилей (норматив предполагает выделение около 5% от общего числа мест), также вероятен рост расходов для застройщиков и управляющих компаний. Кроме того, новые правила могут несколько замедлить развитие рынка электротранспорта в России.

До этого стало известно, что Немецкий автопроизводитель Porsche AG объявил о прекращении выпуска электровелосипедов и закрытии трех дочерних компаний, включая подразделение Porsche eBike Performance GmbH, в рамках стратегической перестройки и концентрации на основном автомобильном бизнесе.

Ранее были названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!