В России введут новые правила парковки для электромобилей

С 1 июня 2026 года в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, разработанные МЧС. Об этом сообщает газета «Известия». Теперь владельцам таких машин рекомендуется более внимательно подходить к выбору места для стоянки.

Так, электромобили и гибриды не рекомендуется оставлять на парковках, которые не оборудованы системами пожарной безопасности, причем это касается даже ситуаций, когда машина не подключена к зарядке. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин, а такие группы следует отделять от автомобилей с обычными двигателями специальными огнестойкими перегородками и системами автоматического тушения.

Наиболее строгие требования предъявляются к подземным паркингам. За нарушение этих рекомендаций предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Ответственность могут нести как управляющие компании (за ненадлежащую организацию мест), так и сами водители (за парковку в неположенном месте).

В первую очередь новые требования относятся к объектам, которые только будут построены. Для уже действующих паркингов они станут обязательными, только если там запланирован капитальный ремонт или реконструкция. Эксперты обращают внимание на возможные последствия: не исключен дефицит машино-мест для электромобилей (норматив предполагает выделение около 5% от общего числа мест), также вероятен рост расходов для застройщиков и управляющих компаний. Кроме того, новые правила могут несколько замедлить развитие рынка электротранспорта в России.

