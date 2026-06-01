Lada с женщинами разбилась в фатальном ДТП с фурой и попала на камеру

В Нижегородской области на видео сняли разбитую на части Lada Largus

В Навашинском округе Нижегородской области Lada Largus столкнулась с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«По данным МВД, водитель легковушки выехала на встречку, не справилась с управлением и влетела в фуру», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего две женщины, водительница и пассажирка Lada Largus, получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП на кабриолете, получил очередное наказание от суда. 28 мая 2026 года ему вынесли приговор по делу об отказе от медицинского освидетельствования: суд назначил водителю лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и штраф в размере 45 тыс. рублей.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном Mercedes-Benz SL в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением.

