Мажор Сергей Корнилов не сможет водить авто после пьяного ДТП

112: мажора Сергея Корнилова лишили прав на 2 года после ДТП
Водитель «Мерседеса» Сергей Корнилов получил очередное наказание от суда. 28 мая 2026 года ему вынесли приговор по делу об отказе от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Очередное наказание получил 21-летний водитель «Мерседеса». 20 мая 2026 года на него составили четыре протокола (https://t.me/ENews112/26960), один из которых — за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 28 мая суд назначил Корнилову лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и штраф 45 тыс. рублей», — сообщает канал.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

