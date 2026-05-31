Крупное ДТП парализовало движение на Варшавском шоссе в Москве

На Варшавском шоссе в Москве произошла автомобильная авария, движение транспорта затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе (в районе д.142 к2) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП в сторону центра затруднено. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

