В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают по талонам

Развожаев сообщил о введении талонов на бензин АИ-92 и АИ-95 в Севастополе

В Севастополе 31 мая 2026 года ввели талонную систему продажи бензина АИ-92 и АИ-95. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Информация о ситуации со снабжением топливом Севастополя. С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — написал в посте Михаил Развожаев.

По его словам, текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов доставки топлива, при этом правительство города совместно с федеральными министерствами круглосуточно работает над разрешением ситуации.

Развожаев подчеркнул, что объемы поставок будут наращиваться, а все экстренные службы — скорая, полиция, МЧС, пожарные, общественный транспорт и коммунальные предприятия — обеспечены топливом и работают в штатном режиме.

В качестве временных мер продолжает действовать ограничение 20 литров на одну машину, а также вводится запрет на продажу топлива в канистры для справедливого распределения запасов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее в Госдуме раскрыли, зачем Россия покупает бензин у Белоруссии.