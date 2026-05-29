В Москве подростки на скутере влетели в экскаватор

В Москве школьники на скутере врезались в экскаватор

На севере столицы подростки на скутере влетели в экскаватор. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Сразу 3 подростков на одном скутере столкнулись с экскаватором-погрузчиком на Ангарской улице на севере Москвы. Юноши получили травмы, однако 16-летний водитель смог покинуть место ДТП», – говорится в публикации.

По данным канала, правоохранители оперативно установили личность нарушителя. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

