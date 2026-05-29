«Машину сильно разорвало»: авто с водителем разбилось на части в ДТП и попало на видео

Во Владивостоке автомобиль с человеком разорвало в жестком ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке около Низководного очень жесткое ДТП — машина превратилась в груду металла от серьезного удара. Нам пишут, что в районе Де-Фриза по пути во Владивосток только что произошло очень жесткое ДТП. Машину очень сильно разорвало», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения. По данным канала, водитель микроавтобуса не успел среагировать и на скорости врезался в дорожные службы. В результате аварии на месте образовалась пробка. В момент столкновения никто не пострадал.

