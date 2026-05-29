Появились первые кадры: Ford Focus с людьми разбился в фатальном ДТП

В Пензенской области Ford с людьми разбился в жестком ДТП с фурой

В Пензенской области Ford Focus с людьми разбился в аварии с фурой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Пензенской области в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 29 мая <...> в границах Городищенского района произошло столкновение двух транспортных средств автомобиля «Форд фокус» и автомобиля «Мерседес» с полуприцепом «Кегель», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин разбиты кузова и полностью смяты капоты, при этом их детали разлетелись по дороге.

По данным канала, в результате ДТП водитель и три пассажира Ford получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

