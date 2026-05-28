Видео: машину с человеком расплющило в фатальном ДТП

В Петербурге на видео сняли автомобиль, который расплющило вместе с человеком

В Санкт-Петербурге автомобиль попал в жестком ДТП с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

«Автомобиль сплющило об столб на Шафировском проспекте. По словам очевидцев, водитель фуры потерял управление и вылетел на газон. В этот момент с заправки как раз выезжал красный автомобиль», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, при этом его детали разлетелись по проезжей части. По предварительной информации, в результате ДТП водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

