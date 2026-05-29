Видео: пассажиры разлетелись по салону автобуса в момент жесткого ДТП с Toyota

В Красноярске на видео попало, как пассажиры автобуса падали в момент жесткого ДТП

В Красноярске пассажиры автобуса разлетелись по салону в ДТП с Toyota. Об этом сообщает 112.

«Авария случилась утром на улице Партизана Железняка. Предварительно, 26-летний водитель «Тойоты», перестраиваясь, не уступил дорогу автобусу №60 под управлением 39-летнего водителя. В результате транспортные средства столкнулись, из-за чего автобус влетел в столб», – говорится в публикации.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как люди в момент столкновения со столбом падают со своих мест и разлетаются по салону. По данным канала, в результате произошедшего 9 девять человек получили травмы, на место прибыли экстренные службы города.

