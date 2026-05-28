Видео: грузовик с россиянином опрокинулся в массовом ДТП

В Челябинске на видео сняли, как машины разбились в жестком ДТП с грузовиком

В Челябинске грузовик опрокинулся в массовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Авария произошла минувшей ночью. Судя по кадрам с камер, «Газель» врезалась в легковушку. А после они отлетели в другой автомобиль», – говорится в публикации.

На кадрах заметно, как от удара грузовик опрокидывается на проезжей части, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге. В ГИБДД сообщили, что участниками ДТП стали Toyota Corolla, Lada Granta и «Газель». В результате аварии пострадал водитель грузовика, при этом в момент столкновения все машины получили повреждения.

