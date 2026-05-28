Студент обокрал жену Сергея Жукова на полмиллиона рублей

Mash: у жены Сергея Жукова украли электромопед почти за полмиллиона рублей

Студент украл у жены Сергея Жукова электромопед почти за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В краже обвиняют 20-летнего Олега (имя изменили). По версии следствия, он похитил электромопед стоимостью 451 тыс. рублей, который принадлежал Регине Бурд — супруге лидера группы «Руки Вверх!» – говорится в публикации.

По данным канала, теперь правоохранители будут судить мужчину по статье о краже в крупном размере. По словам самого музыканта, инцидент произошел более года назад.

