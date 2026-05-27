Появились кадры с места фатального ДТП в Чувашии, 10 человек пострадали

В Чувашии водитель Lada Granta не выжил в жестком ДТП с автобусом

В Чувашии рейсовый автобус столкнулся с Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Чувашии».

«Авария произошла около 7:20. 63-летний житель района не справился с управлением на повороте, его «Гранта» вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, водителя легкового автомобиля зажало в салоне, спасатели деблокировали мужчину, но травмы, которые получил автомобилист оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, в результате произошедшего 10 человек обратились за медицинской помощью: 9 пассажиров госпитализировали.

Утром 27 мая на севере столицы массовое ДТП затруднило движение. Три машины столкнулись в Огородном проезде, в результате чего в одной из них оказался заблокирован мужчина. Спасатели вытащили его и передали медикам для оказания помощи.

Ранее москвич на каршеринге сбил женщину с ребенком и скрылся.