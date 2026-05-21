Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

УАЗ отправил на сертификацию обновленный внедорожник «Патриот»

Рестайлинговый УАЗ «Патриот» с новым мотором отправили на сертификационные испытания
УАЗ

Ульяновский автозавод (УАЗ) вывел на сертификационные испытания обновленную версию своего флагманского внедорожника «Патриот», сообщили «Известиям» в пресс-службе предприятия 21 мая. Ключевая задача на этом этапе — валидация новой электронной архитектуры автомобиля, которую проводят совместно со специалистами ФГУП «НАМИ».

Ожидается, что рестайлинговый «Патриот» получит заметные внешние и внутренние изменения. В экстерьере — пересмотренная светодиодная оптика, в салоне появится обновленное рулевое колесо.

Главное техническое новшество — появление двухлитрового дизельного двигателя мощностью 136 л.с. российского производства. В паре с ним будет работать новая отечественная шестиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением «шайбой».

Эта же шестиступенчатая «механика» будет устанавливаться и на версии с бензиновым мотором ZMZ Pro (объем 2,7 л, мощность 150 л.с.). Таким образом, УАЗ «Патриот» после рестайлинга получит как обновленный дизайн, так и серьезно доработанную техническую начинку, сообщает газета.

До этого стало известно, что по итогам января-апреля 2026 года продажи новых автомобилей Lexus в России выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!