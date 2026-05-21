УАЗ отправил на сертификацию обновленный внедорожник «Патриот»

Ульяновский автозавод (УАЗ) вывел на сертификационные испытания обновленную версию своего флагманского внедорожника «Патриот», сообщили «Известиям» в пресс-службе предприятия 21 мая. Ключевая задача на этом этапе — валидация новой электронной архитектуры автомобиля, которую проводят совместно со специалистами ФГУП «НАМИ».

Ожидается, что рестайлинговый «Патриот» получит заметные внешние и внутренние изменения. В экстерьере — пересмотренная светодиодная оптика, в салоне появится обновленное рулевое колесо.

Главное техническое новшество — появление двухлитрового дизельного двигателя мощностью 136 л.с. российского производства. В паре с ним будет работать новая отечественная шестиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением «шайбой».

Эта же шестиступенчатая «механика» будет устанавливаться и на версии с бензиновым мотором ZMZ Pro (объем 2,7 л, мощность 150 л.с.). Таким образом, УАЗ «Патриот» после рестайлинга получит как обновленный дизайн, так и серьезно доработанную техническую начинку, сообщает газета.

