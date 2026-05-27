«Оказались бессильны»: последние секунды жизни 94-летнего пассажира Honda попали на видео

В Казани Honda с людьми разбилась в фатальном ДТП, и это попало на камеру

В Казани иномарка с двумя людьми разбилась об столб. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане Поймут».

«Авария произошла накануне днем на Оренбургском тракте. Предварительно, 69-летней автомобилистке на Honda внезапно стало плохо во время движения. Она потеряла управление и на скорости протаранила опору ЛЭП», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает за пределы проезжей части, врезается в опору, а автомобильные детали разлетаются от удара. По данным канала, вместе с 69-летней водительницей в салоне находился 94-летний пассажир: люди получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики экстренно госпитализировали водителя и пассажира, но врачи оказались бессильны.

