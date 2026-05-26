«Кровь на голове»: байкер разбился в жестком ДТП в Петербурге, движение затруднено

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге авария парализовала проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Водитель иномарки разворачивался на красный сигнал светофора и ему в бок прилетел мотоциклист. Проезжавшие мимо заметили у пострадавшего кровь на голове и вывих или перелом руки. Мужчина был в сознании, ему оказывали помощь медики», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что на место ДТП прибыл реанимобиль. В настоящее время на месте столкновения образовалась пробка. Кроме того, сейчас врачи спасают жизнь байкера после аварии.

Днем 25 мая в Нижегородской области автобус с гражданами Северной Кореи попал в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что в результате ДТП автобус выехал за пределы проезжей части. В момент столкновения транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть.

