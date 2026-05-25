Глава Минтранса поддержал допуск мотоциклистов на полосы для автобусов

Министр финансов России Антон Силуанов высказался в поддержку инициативы о предоставлении мотоциклистам права использовать выделенные полосы, предназначенные для общественного транспорта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на корреспондента Кремлквского пула Александра Юнашева, который пообщался с чиновниками-мотоциклистами в правительстве.

Силуанов отметил, что мотоциклисты занимают мало места на дороге, а выделенные полосы обычно свободнее. Вместе с тем министр подчеркнул необходимость узнать мнение водителей общественного транспорта и найти взвешенное решение по этому вопросу.

Силуанов также добавил, что байкеры на то и байкеры, что способны проехать без пробок и осложнений по любым дорогам.

Незадолго до этого министр транспорта Андрей Никитин заявил, что ведомство займется проработкой вопроса о возможности разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Министр, который сам является мотоциклистом, признался, что лично поддерживает такую инициативу.

Ранее в России предложили приравнять питбайки к мототранспорту.

 
