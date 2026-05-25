В России предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам

Минтранс займется созданием схемы движения для байкеров на выделенных полосах
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство транспорта РФ займется проработкой вопроса о возможности разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом 25 мая заявил глава ведомства Андрей Никитин в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву, сообщает ТАСС.

Министр, который сам является мотоциклистом, признался, что лично поддерживает такую инициативу. «Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», — отметил Никитин.

Он также добавил, что эта тема будет прорабатываться совместно с вопросом о передвижении электровелосипедов. «Надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения», — указал глава Минтранса.

Ранее в этот же день идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе поддержал министр финансов Антон Силуанов.

До этого сообщалось, что штраф в размере до 3000 рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, если он будет превышать установленные нормы. Юрист Валентина Бачурина предупредила, что байкеров могут привлекать к ответственности за громкий шум двигателя в городе. За эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума днем мотоциклиста оштрафуют на 500 рублей.

1 апреля автоэксперт Игорь Моржаретто в ходе интервью для RT сообщил, что в России наблюдается сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов.

Ранее в России предложили приравнять питбайки к мототранспорту.

 
