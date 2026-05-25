КамАЗ рассказал о развитии современной отечественной платформы

Несмотря на то, что российский рынок тяжелых грузовиков переживает спад, с начала 2026 года наблюдается устойчивый рост доли ПАО «КАМАЗ». Автогигант реализовал около 3,1 тысячи машин, укрепив лидерство. Об этом в большом интервью «Ридусу» сообщил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор компании Ирек Гумеров.

По его словам, предприятие продолжает развивать самую современную платформу К5, делая ставку на полное импортозамещение, модернизацию и повышение качества. Параллельно компания осваивает рынки малотоннажных и среднетоннажных грузовиков, а также специальной техники.

Издание напоминает, что флагманом линейки К5 является модель КАМАЗ-54901.

«Это современный автомобиль. Прежде всего, по своим инженерным решениям и современному дизайну. Он современно выглядит, имеет высокие потребительские свойства и современный мотор. Показывает хорошую топливную экономичность и обеспечивает прекрасные рабочие условия для водителя», — рассказал Гумеров.

Сегодня автомобили постоянно развиваются, становясь более интеллектуальными. В них реализуются самые современные решения, и платформа все это позволяет, добавил он.

До этого стало известно, что КамАЗ на Международной специализированной выставке COMvex-2026 представит новый грузовик для работы в сельскохозяйственной отрасли.

Посетителям выставки покажут зерновоз на новой платформе. В основу новинки ляжет тяжелое шасси 65657 с колесной формулой 6×4. Автомобиль будет укомплектован 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и пневматической подвеской ведущих мостов.

Ранее КамАЗ отказался от короткой рабочей недели на фоне роста продаж.

 
