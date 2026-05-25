Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

На аукцион выставили спорткар Aston Martin DB9 с огнеметами и дымовыми эффектами

В США продадут спорткар Aston Martin DB9 с огнеметами как у Джеймса Бонда
Aston Martin

На аукционе Bring a Trailer в США выставили на продажу необычный Aston Martin DB9 2006 года. Автомобиль восстановили после аварии и превратили в копию машины, которой пользовался Джеймс Бонд — вымышленный британский суперагент, главный герой серии шпионских фильмов и книг, созданных писателем Яном Флемингом. Об этом сообщает Carscoops.

Родной 5,9-литровый двигатель V12 заменили на 6,2-литровый мотор V8 от модели Corvette. Но главное — в решетку радиатора встроили бутафорские пулеметы, которые «стреляют» пламенем из пропановых баллонов. Для эффектных уходов от преследователей сзади установлены дымовые шашки.

Внутри автомобиля произошла не менее радикальная трансформация, чем под капотом. На передней панели расположен специальный модуль с кнопками, тумблерами и рычажками. С его помощью активируются огнеметы, дымовые шашки и прочие «спецэффекты».

Штатные приборы заменены на жидкокристаллический дисплей с эксклюзивной графикой в стиле 007. При запуске на экране появляются перекрестие прицела и другие анимации, отсылающие к культовой киносерии.

Весь салон перешит в черную алькантару — дорогой материал, который часто используют в суперкарах и гоночных болидах.

На момент публикации ставка на аукционе достигла $38,2 тыс. (около 3,4 млн рублей по текущему курсу).

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!