На аукцион выставили спорткар Aston Martin DB9 с огнеметами и дымовыми эффектами

В США продадут спорткар Aston Martin DB9 с огнеметами как у Джеймса Бонда

На аукционе Bring a Trailer в США выставили на продажу необычный Aston Martin DB9 2006 года. Автомобиль восстановили после аварии и превратили в копию машины, которой пользовался Джеймс Бонд — вымышленный британский суперагент, главный герой серии шпионских фильмов и книг, созданных писателем Яном Флемингом. Об этом сообщает Carscoops.

Родной 5,9-литровый двигатель V12 заменили на 6,2-литровый мотор V8 от модели Corvette. Но главное — в решетку радиатора встроили бутафорские пулеметы, которые «стреляют» пламенем из пропановых баллонов. Для эффектных уходов от преследователей сзади установлены дымовые шашки.

Внутри автомобиля произошла не менее радикальная трансформация, чем под капотом. На передней панели расположен специальный модуль с кнопками, тумблерами и рычажками. С его помощью активируются огнеметы, дымовые шашки и прочие «спецэффекты».

Штатные приборы заменены на жидкокристаллический дисплей с эксклюзивной графикой в стиле 007. При запуске на экране появляются перекрестие прицела и другие анимации, отсылающие к культовой киносерии.

Весь салон перешит в черную алькантару — дорогой материал, который часто используют в суперкарах и гоночных болидах.

На момент публикации ставка на аукционе достигла $38,2 тыс. (около 3,4 млн рублей по текущему курсу).

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.