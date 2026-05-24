В Чите Toyota с людьми попала в фатальное ДТП: появились кадры с места аварии

Mash: подросток и водитель не выжили в жестком ДТП в Чите

В Чите произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Авария произошла на Магистральной. Предварительно, «Тойота Авенсис» вылетела на встречку и врезалась в «Филдер», затем — в «Калдину». От удара последняя вылетела с дороги», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что машины получили повреждения. По данным канала, водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota Avensis получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали пассажирку Toyota Corolla Fielder с травмами. В настоящее время полиция устанавливать все обстоятельства произошедшего.

