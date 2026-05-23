На юго-востоке Москвы такси влетело в остановку, пострадали пешеходы

В Москве такси въехало в остановку, пострадали три человека

На юго-востоке столицы такси столкнулось с легковым автомобилей, вылетело на автобусную остановку и наехало на пешеходов, сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что ДТП произошло около 19:00 на Окской улице. При этом пострадали по меньшей мере три человека.

«По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон», — заявили в дептрансе.

В марте прошлого года автомобили Renault и BMW столкнулись около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке.

Как рассказали очевидцы, водитель BMW вел себя «неадекватно» и находился в нетрезвом состоянии, ему потребовалась медицинская помощь. При аварии пострадали как минимум шесть человек. К Павелецкому вокзалу прибыли шесть экипажей скорой помощи и вертолет санавиации.

Ранее женщина разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи в духовке.