Автомобиль полностью сгорел на глазах россиянина, который приехал его купить

В Калининграде автомобиль загорелся перед мужчиной, который приехал его покупать. Видео опубликовал местный Telegram-канал «Клопс».

По его данным, накануне вечером горожанин приехал, чтобы посмотреть подержанную машину, которую нашел по объявлению. Когда продавец завел двигатель, автомобиль вспыхнул.

В посте уточняется, что, когда на место происшествия прибыли пожарные, транспортное средство полностью сгорело. Очевидцам удалось спасти соседние машины, чтобы на них не перекинулся огонь.

На прошлой неделе на трассе в Челябинской области из-за взрыва метана в баллоне загорелся большегрузный автомобиль с самосвальным полуприцепом. После вспышки газа водитель остановился на обочине. Очевидцы бросились к нему на помощь. Им удалось отцепить полуприцеп от тягача. В результате отцепленная часть уцелела, а фура сгорела. Водитель большегруза остался жив.

Ранее россиянин случайно спалил автопарк на 40 млн рублей.

 
