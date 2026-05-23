На видео попал автобус с пассажирами, задымившийся на ходу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пассажирский автобус задымился во время поездки

В Екатеринбурге на ходу задымился автобус, в котором находились пассажиры. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В посте уточняется, что инцидент произошел на улица Блюхера с автобусом №86. Всех пассажиров после случившегося высадили из транспортного средства.

В ролике зеленый автобус, от которого поднимается дым, стоит у обочины дороги. Перед ним в ожидании находятся пассажиры.

Осенью прошлого года в Казани во время поездки загорелся трамвай с 10 пассажирами. На видео, опубликованном местной Госавтоинспекцией, трамвай №4 около 6:00 утра, поворачивая с улицы Юлиуса Фучика на улицу Габишева, заискрился. Вскоре огонь и дым наполнили салон транспортного средства.

Пассажиров быстро эвакуировали. Водитель также не пострадал. Пожарные потушили трамвай за 15 минут, а через час транспортное средство увезли в депо при помощи спецтехники.

